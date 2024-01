Crown Wars: The Black Prince – Une sombre mais prometteuse épopée tactique ? Notre premier contact

La France en proie au chaos

Le titre prend place en 1356, lors de la bataille de Poitiers au cours de laquelle le roi de France est défait et capturé par le Prince Noir. En proie au chaos, le pays voit l’émergence de nombreux groupes de mercenaires qui cherchent à s’enrichir au cœur d’une nation au bord du gouffre. Et pour ne rien arranger, une force surnaturelle obscure attend le moment opportun pour venir pimenter encore plus les choses.

L’histoire démarre alors en nous proposant un rapide tutoriel durant lequel le joueur doit protéger une base secrète des forces de l’ennemi. Très aisé à prendre en main, le tutoriel se termine alors en laissant le choix au joueur entre quatre factions, maisons nobles françaises ayant chacune ses caractéristiques propres. C’est autour de ce clan que l’histoire se développe, suivant la reconstruction de celui-ci au cœur du chaos et sa résistance face à l’ennemi ainsi que les forces obscures qui ne tardent pas à pointer le bout de leur nez.

D’un point de vue ambitions, le studio n’en manque pas puisque c’est la carte complète de la France qui nous est proposée pour déployer les unités et réaliser les diverses missions qui sont proposées. D’ailleurs, Crown Wars: The Black Prince propose un système de calendrier, où les jours s’écoulent pendant que les unités du joueur se déplacent sur la carte. Ce système a toute son importance puisqu’il demande aux joueurs de bien choisir leurs batailles ainsi que les unités à envoyer au combat, ces dernières nécessitant un temps de repos une fois la bataille terminée.

Grâce à ce système, le titre offre ainsi une certaine emprise au joueur sur sa propre aventure, lui demandant de bien sélectionner ses missions, ses troupes, ainsi que de gérer ses ressources pour une campagne qui devrait être terminée en à peu près 25 heures de jeu.

Côté missions, le joueur peut choisir parmi trois types d’entre elles. On retrouve notamment la mission principale, puis les missions uniques liées au clan sélectionné en début de partie et, enfin, les missions secondaires de type procédural qui servent à améliorer le niveau des unités ainsi que glaner quelques ressources pour réparer le château et restaurer un peu de sa noblesse au clan. Pour ce faire, le joueur peut construire six bâtiments, chacun utilisant différentes ressources et permettant de débloquer diverses améliorations ou soins pour les unités.

Un jeu encore imparfait

Passons maintenant à l’aspect stratégie comme tel. Après avoir sélectionné une bataille sur la carte (accessible depuis le château), l’escouade du joueur se rend sur place. Là, Crown Wars: The Black Prince commence à arborer un système de combat proche de nombreux jeux du genre, comme XCOM, notamment. Les affrontement ont lieu en vue du dessus, sur une carte où chaque action consomme un certain nombre de points d’action.

Pour chaque combat, le joueur peut envoyer un certain nombre de personnages (dépendant de la mission), chacun ayant des capacités et un rôle uniques. Chaque classe possède ainsi ses forces et faiblesses et il revient au joueur d’en tirer profit au maximum en jouant avec leur position, la couverture offerte par le terrain, ainsi que les unités ennemies présentes sur la carte.

Les objectifs des différentes batailles sont souvent simples à comprendre et requièrent d’atteindre un endroit précis, battre une unité précise, ou simplement éliminer l’entièreté des troupes ennemies présentes sur la carte. Cette variété de troupes permet notamment d’offrir au joueur une certaine liberté dans sa façon d’aborder les différentes missions proposées et ainsi d’adapter sa stratégie.

Pour revenir aux bâtiments constructibles, le choix du joueur de les construire ou non dépendra également de sa stratégie puisque ceux-ci ont une utilité qui leur est propre, la forge permettant par exemple d’améliorer l’équipement, tandis que la chapelle permet de soigner les unités blessées. Chaque chef de clan sera alors libre de favoriser tel ou tel structure en fonction de son style de jeu.

Passons à la technique du titre. Visuellement, Crown Wars: The Black Prince est plutôt correct. Sans être parfait, le titre offre des visuels acceptables pour le genre. Côté doublage, le tout est entièrement disponible en français. On notera cependant que le doublage est améliorable. Les intonations des doubleurs jurent à plusieurs reprises avec la situation, quand le tout n’est pas totalement plat. Le jeu, à l’heure de cet aperçu, souffre également de quelques bugs dérangeant pour l’avancée du joueur (ennemi intouchable, ennemi immortel, mur invisible, attaque qui ne se déclenche pas, personnage non-sélectionnable). Sans parler de l’optimisation qui n’est pas au top et qui fera sans nul doute souffrir les configurations plus anciennes. Bref, le tout nécessite un brin de polissage d’ici sa sortie définitive.

Crown Wars : The Black Prince est prévu pour le 7 mars 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch, et proposé pour 39,99€. Après une prise en main de plusieurs heures, le jeu semble nous proposer une aventure tactique sympathique mais pas exempte de défauts. Son histoire mêlant événements historiques et fantaisie, ainsi que sa narration intéressante promettent une expérience immersive pour les joueurs, à condition que les développeurs parviennent à corriger les quelques bugs rencontrés jusqu’à présent. Artefacts Studio a donc toutes les cartes en main pour que son jeu s’installe comme l’un des titres phares du genre pour cette année 2024.