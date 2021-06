Crossfire Legion annoncé, un RTS à venir en 2022

Koch Media nous avait promis des annonces en cette période de Summer Game Fest et d’E3 2021. En plus d’un nouveau label appelé Prime Matter, plusieurs titres ont été présentés, à l’instar de Crossfire Legion, un jeu de stratégie en temps. Développé par Blackbird Interactive en collaboration avec Smilegate Entertainment, le soft a laissé échappé quelques images et informations.

Une nouvelle génération de guerre

Décrit comme un RTS qui veut moderniser les classiques du genre, Crossfire Legion propose un univers futuriste basé, comme son nom l’indique, sur celui de Crossfire. Il est développé par le studio Blackbird, équipe chevronnée dans les jeux de stratégie puisqu’on les connait avoir travaillé pour Homeworld: Deserts of Kharak, Company of Heroes ou encore Dawn of War mais aussi plus récemment sur Hardspace: Shipbreaker.

Le titre veut mettre en avant des batailles avec de l’action et quelque chose d’assez nerveux pour le genre. On pourra entièrement personnaliser nos armées pour faire face à nos ennemis et l’on aura droit à une campagne entièrement jouable en solo mais aussi du multijoueur pour faire face à d’autres commandants en herbe.

Il faudra encore patienter un peu avant de mettre les mains dessus puisque Crossfire Legion est pour l’instant prévu pour 2022 sur PC uniquement.