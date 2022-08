Crisis Core Final Fantasy VII Reunion : Histoire, nouveautés… tout savoir sur le remaster en vidéo

Les 25 ans de Final Fantasy VII ont été riches en annonces, avec la découverte de Final Fantasy VII Rebirth mais aussi avec celle de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, un remaster du spin-off sorti à l’origine sur PSP à la fin des années 2000. Dans cette aventure, on incarne Zack, un ami de Cloud dont l’histoire est très importante pour bien comprendre tout ce qu’il se passe dans le monde de Final Fantasy VII.

Avec la sortie du remake, Square Enix s’est dit que c’était le bon moment pour offrir une cure de jouvence à cet épisode trop peu connu, à cause de sa plateforme d’origine. On fait donc le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, entre son pitch d’origine et les nouveautés qui sont à attendre dans cette nouvelle version.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est prévu pour sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dans le courant de cet hiver.