Cris Tales est finalement repoussé au début d’année 2021

Initialement prévu le 17 novembre, Cris Tales, le RPG au tour par tour de Modus Games, Dreams Uncorporated et SYCK ne verra finalement pas le jour cette année. C’est Christina Seelye, CEO de Modus, qui, conjointement aux développeurs, fixe désormais la sortie du jeu au début d’année 2021. Associé à ce message, PlayStation a d’ailleurs profité de cette mauvaise nouvelle pour diffuser un trailer de gameplay inédit, afin de réconforter les personnes qui attendaient ce titre.

Cette aventure, qui nous propose notamment d’évoluer dans les époques passé, présent et futur au sein d’un monde très coloré à la direction artistique très charmante, se coince donc malheureusement dans l’avenir. Une issue qui n’étonnera peut-être pas les joueurs ayant touché à la démo rendue disponible cet été, où ils ont certainement pu constater que le titre donnait envie d’en voir plus, mais qu’il souffrait particulièrement d’un framerate inégal relativement désagréable.

Carlos Rocha Silva, CEO des deux studios de développement explique plus en détail via un communiqué les raisons de cette difficile prise de décision, en mettant surtout en avant l’ampleur d’un tel projet pour la toute petite équipe colombienne qui s’occupe de la conception des aventures de Crisbell et Matias.

Avec ces fameuses transitions possibles en trois temporalités, il souligne la difficulté et le temps demandé que cette fonctionnalité prend, en la comparant à « la création de trois jeux en même temps », en ajoutant que chacune de ces époques doivent parfaitement fonctionner, et de manière équilibrée.

Rocha Silva souligne justement le retour des joueurs consoles à la suite de la sortie de la démo sur ces supports, et affirmer vouloir corriger les éléments qui ont été mentionnés dans ces feedbacks. Et à la suite de remerciements à la communauté avec la promesse de sortir le jeu sous son plus bel éclat l’an prochain, il donne rendez-vous aux plus curieux sur Reddit le 16 octobre à 21h heure française pour une session questions-réponses sur le jeu.

Cris Tales est donc désormais attendu pour le début d’année 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.