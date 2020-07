Cris Tales : la démo débarque sur PS4, Xbox One et Switch

Si la démo de Cris Tales est disponible depuis de nombreux mois sur PC, les joueurs consoles étaient quelque peu laissés de côté. Cela change dès aujourd’hui puisque la démo du titre est enfin disponible sur PS4, Switch et Xbox One.

La démo est déjà là

Les joueurs consoles pourront donc découvrir le titre dès aujourd’hui, même s’il faudra attendre encore 24 heures pour les possesseurs de Nintendo Switch. Une nouvelle vidéo nous en apprend plus sur cette démo, qui contient également le mode Colisseum, où les joueurs devront affronter des vagues d’ennemis de plus en plus coriaces.

Cris Tales sera disponible le 17 novembre sur PC (via Steam et GOG), PS4, Switch, Stadia et Xbox One, puis sur PS5 et Xbox Series X.