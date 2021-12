Crimson Desert : Une vidéo de gameplay laisse entrevoir quelques décors

La dernière fois que l’on a entendu parler de Crimson Desert, c’était malheureusement pour son report, puisque le titre était initialement prévu pour sortir durant cette année. On a désormais bien compris que même 2022 semblait être un peu optimiste, mais le jeu donne cependant signe de vie grâce à plusieurs extraits du moteur interne de chez Pearl Abyss dévoilée par le studio qui montre un peu de gameplay.

La nature au centre du leak

Ces extraits ont ensuite été récupérés et montés par Guti89 sur YouTube, et met surtout surtout en avant le moteur et sa gestion de la nature et des environnements.

Pas de combats ici, seulement de la promenade champêtre afin d’admirer la gestion de la neige et des traces laissées dans cette dernière, ou encore de contempler la pluie et le vent dans les feuillages. Malgré la qualité de la vidéo, Crimson Desert semble être toujours bien parti pour nous éblouir avec ses différents paysages.

Etant donné que les Game Awards approchent, on serait tentés de croire que le jeu profitera du show de Geoff Keighley pour faire sa réapparition, comme c’était le cas en 2020. On croise les doigts.