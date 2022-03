Crimesight : Le jeu d’enquête multijoueur façon Among Us sortira le 14 avril sur PC

Présenté pour la première fois fin juin 2021, Crimesight, le jeu d’enquête multijoueur façon Among Us développé et édité par Konami, a refait surface la nuit dernière lors de la diffusion du Future Games Show Spring Showcase 2022 afin d’annoncer qu’il sortira le 14 avril prochain sur PC via Steam.

Une nouvelle bêta fermée le 10 avril

En plus de partager cette information par l’intermédiaire d’un trailer de gameplay donnant un petit aperçu des différentes mécaniques du titre, Konami a indiqué qu’une nouvelle bêta fermée sera organisée en amont du lancement, le 10 avril au soir, dans de nombreux pays dont la France. Pour tenter d’obtenir votre ticket d’entrée, il suffit de suivre les instructions présentes sur le site officiel du jeu.

Rendez-vous dans environ trois semaines pour découvrir Crimesight qui, rappelons-le, prend place dans un univers futuriste à Londres, en 2075, où les IA des célèbres Sherlock Holmes et Moriarty s’affrontent.