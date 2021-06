Konami dévoile Crimesight, un jeu d’enquête multijoueur à la Among Us

Ces dernières années, on est toujours un peu étonné à chaque fois que l’on voit Konami sortir un nouveau projet. Et si on commence à s’habituer à voir ce grand nom en tant qu’éditeur, notamment de jeux indépendants comme GetsuFumaDen: Undying Moon, il est encore plus surprenant de le complétement au commande d’un nouveau titre, comme aujourd’hui avec Crimesight.

Sherlock et Moriarty jouent au Cluedo

Crimesight nous place dans le Londres de l’an 2075, durant lequel les crimes sont prévenus avant qu’ils n’arrivent, façon Minority Report, à l’aide d’une intelligence artificielle. Mais lorsque celle-ci prédit un futur catastrophique pour le monde, une autre IA est construite en réponse à cela pour trouver comment empêcher l’apocalypse. Cette IA se nomme alors Sherlock, et va vite trouver qu’une autre IA, forcément nommée Moriarty, et au centre de tout cela.

Les joueurs incarnent alors des personnages coincés dans une maison qui doivent prévenir le crime qui est sur le point de se produire, en déterminant qui seront les victimes et qui sera le tueur. Mais parmi eux, un joueur jouera dans le camp de Moriarty, et devra réaliser son meurtre sans se faire prendre. Vous l’aurez compris, on est dans un scénario à la Loup-Garou, certainement inspiré par le succès d’Among Us, façon anime.

Une bêta fermée est disponible sur PC, et pour y accéder, il faut suivre le compte Twitter du jeu et retweeter l’un des posts. Il faut ensuite rejoindre le serveur Discord du jeu et suivre les instructions.