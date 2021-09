Crimesight

Crimesight est un jeu d'enquête multijoueur façon Among Us développé et édité par Konami. Prenant place en l'an 2075 à Londres où les IA Sherlock et Moriarty s'affrontent, les joueurs et les joueuses se retrouvent piégé(e)s dans une maison et doivent anticiper un crime imminent en déterminant qui sera/seront la/les victime(s) et identifier le tueur, sachant que ce dernier fait partie du groupe et doit assassiner sa cible sans se faire prendre.