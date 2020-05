Crayta : Un jeu de création collaboratif annoncé sur Stadia

Plus tôt dans la semaine, Google nous a gratiné d’un Stadia Connect pour nous parler des jeux à venir sur sa plateforme. Bien que l’on s’attendait à moult annonces pour rattraper le lancement pauvre du service, le géant ne s’est contenté que de quelques demi-surprises, comme l’arrivée de PUBG ou encore Octopath Traveler. Parmi les rares présentations, on y retrouve cependant un certain Crayta.

Une plateforme communautaire

Chapeauté par les studios Unit 2 Games et Double Blit Games, Crayta est l’une des rares exclusivités à débouler sur Stadia. Le titre est développé sous Unreal Engine 4 et propose un jeu collaboratif qui mise sur la création entre les joueurs. Plus précisément, Crayta se définit comme une plateforme créative qui veut rassembler des joueurs « de tous les âges et de tous les niveaux pour créer des jeux multijoueurs et les partager avec leurs familles, leurs amis et le reste reste du monde ».

Le titre propose ainsi les outils nécessaires pour créer son propre environnement. L’objectif est donc de créer son propre jeu en collaborant avec d’autres joueurs et de les partager directement avec la communauté dans le cloud. La première bande-annonce nous donne un aperçu des possibilités, il reste donc à voir comment cela se concrétise et voir si les outils sont réellement simples à prendre en main ou non. La sortie est prévue cet été et sera proposé gratuitement aux membres Stadia Pro.