Crayta sera disponible en accès anticipé dès le 10 mars sur PC

Lancé en juillet 2020 en exclusivité sur Stadia, Crayta va bientôt s’exporter sur PC. Le jeu de création coopératif développé par Unit 2 Games sortira en accès anticipé le 10 mars prochain sur l’Epic Games Store.

Une version free-to-play au programme

Comme l’indique Gematsu, l’arrivée du titre sur la boutique numérique américaine sera l’occasion pour lui de s’offrir une version « Starter » free-to-play. Celle-ci vous proposera le contenu de l’édition Premium, proposée gratuitement uniquement aux abonné(e)s Stadia Pro depuis l’an dernier, amputée de plusieurs éléments cosmétiques.

Des éditions « Champion » et « Deluxe » sont également prévues par le studio britannique. Vendue au prix de 49,99$, la première comprendra le Premium Pack cosmétique, deux packs de thèmes supplémentaires, 500 crédits in-game et un accès aux deux premiers Battle Pass. La seconde, tarifée à 59,99$ (19,99$ avec Stadia Pro), proposera tout ce qui est inclus dans la version « Champion » en plus d’un autre pack de thèmes ainsi que 1000 crédits in-game.

Notez aussi que les possesseurs du titre sur la plateforme de Google qui jouent en direct sur YouTube peuvent dès aujourd’hui profiter de la fonctionnalité « Crowd Play » qui leur donnant le droit d’inviter des spectateurs et spectatrices à rejoindre leur partie en appuyant sur le bouton dédié.