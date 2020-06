Crayta : Le jeu de création coopératif sur Stadia sortira le 1er juillet

Officialisé lors du dernier Stadia Connect, Crayta était peut-être l’un des seuls projets Stadia qui a de quoi titiller notre curiosité. Peut-être parce que les annonces n’étaient pas nombreuses. Quoiqu’il en soit, le jeu de création collaboratif refait parler de lui et nous lâche une date et des précisions.

Le State Share arrive

Présenté comme une exclusivité temporaire, Crayta va surtout permettre à Google de proposer enfin son State Share. Vous savez, cette fonctionnalité qui permet aux joueurs de créer un lien unique, de le partager et de faire profiter d’autres joueurs. Il leur suffit de cliquer dessus et ils rejoindront automatiquement votre partie pour jouer et coopérer ensemble.

Une belle promesse donc, bien qu’il faut noter que cette fonctionnalité est d’abord proposée en bêta. Le jeu tourne d’ailleurs autour de l’aspect créatif puisque jusqu’à 20 joueurs pourront créer leur propre partie avec pas mal d’éléments. On pourra ensuite partager ses créations, ce qui rappelle un peu Dreams dans son concept.

Enfin, la date de sortie est aussi tombée : le 1er juillet. Il reste à noter qu’il s’agira d’une version en accès anticipé et que le contenu évoluera au fil du temps. On espère tout de même que le lancement ne sera pas trop creux et que Stadia présentera enfin une fonctionnalité sympa. Précisons qu’il sera gratuit pour les possesseurs d’un abonnement Stadia Pro.