Une nouvelle ville entourée de cascades existe désormais dans Fortnite Saison 3 : Coral Castle. Alors qu’il ne reste que moins de 4 semaines avant la fin de la saison (si aucun report n’est annoncé d’ici là), la carte semble avoir atteint son aspect définitif pour cette saison avec cette ville au nom très anglais.

Coquillages et crustacés

En effet, depuis maintenant plus de 7 semaines, le niveau de l’eau important dû au tsunami en fin de saison 2 descend progressivement, dévoilant peu à peu de nouvelles villes où le nouveau visage de villes pré-existantes.

La dernière d’entre elle est apparue à 9h aujourd’hui et s’offre un large espace de carte. Disponible dans un gros coin Nord-Ouest (juste au Nord de Sweaty Sands), la ville prend la place du grand vortex présent jusqu’ici.

Luxure, vestiges et monuments. stèles et statues, et même poissons flottant dans des bocaux, la ville affiche sa grandeur. Pour l’heure, peu d’éléments s’y trouvent toutefois, il reste fort à parier que le lieu va encore se modifier dans les jours à venir. A voir avec le temps si des défis spécifiques à cette ville seront dévoilés mais nul ne doute de l’importance que ce lieu revêtira jusqu’à la fin de la saison 3.

Découvrez ci-dessous quelques images supplémentaires du lieu qui s’est d’abord dévoilé sous le nom de <Carl> avant d’être corrigé.