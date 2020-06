Control : le DLC The Foundation débarque sur Xbox One

Sorti le 26 mars dernier sur PC et PlayStation 4, le premier DLC de Control fait route cette fois sur Xbox One. The Foundation, premier des deux DLC prévus, vous permettra de revoir l’Ancienne Maison et de plonger encore un peu plus profondément dans l’organisation.

N’hésitez pas à découvrir notre test du DLC pour vous en faire une petite idée.

Redécouvrez l’univers unique de Control

Alors que nous vous partagions il y a peu la disponibilité en version vinyle de la bande originale de Control, le titre de Remedy, très positivement accueilli par les joueurs, vous permet de continuer votre aventure unique en prolongeant l’expérience de jeu de quelques heures grâce au DLC.

Compris dans le Season Pass de Control, que vous pourrez vous procurer au prix de 29,99€, vous pouvez également l’acheter à l’unité au prix de 14,99€ sur le Microsoft Store. Profitez de l’ajout de nouvelles missions et enquêtez sur des anomalies détectées au niveau des fondations du bâtiment.

Pour rappel, Control est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.