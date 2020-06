Control : la bande-originale s’exporte en vinyle

Revenu sur le devant de la scène depuis son ajout dans le catalogue du PS Now et, plus récemment, l’annonce de sa future disponibilité sur PS5 et Xbox One Series X, Control va encore faire des heureux. Avec une OST qui aura donné la chair de poule à bon nombre de joueurs, elle se déclinera également en version vinyle. Le tout, aux couleurs du jeu de Remedy : en rouge et noir (j’exilerai ma peur).

TAKE CONTROL !

Sorti en août 2019, Control vous plongeait dans un univers très mystérieux, s’inspirant très largement d’un X-Files, à la sauce Mr Robot. Prenant le commandement du Bureau, vous deviez combattre le Hiss, sans vraiment trop savoir ce qu’il se tramait là-dessous.

Avec un gameplay aux petits oignons, encensé par une bonne partie de la critique dont ActuGaming, la bande-son du jeu ne vous a certainement pas laissé de marbre non plus, avec notamment «Take Control», qui vous aura rendu une mission de la trame principale plus que palpitante.

Composée par Petri Alanko et Martin Stig Andersen (Alan Wake pour l’un, Limbo pour le second), vous pourrez profiter d’une édition deluxe double vinyles pour vous replonger dans l’ambiance tellement unique de Control.

Disponible en précommande dès aujourd’hui, cette édition deluxe sera envoyée dès le mois d’août prochain. Pour une livraison hors USA, il faudra vous diriger sur le site anglais de LACED Records. Comptez environ 36€ pour vous procurer l’édition deluxe, frais de port non-inclus.