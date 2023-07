C’est confirmé, Sony a payé l’exclusivité de Final Fantasy XVI sur PS5 pour évincer Xbox

Lors d’une interview, Naoki Yoshida, producteur sur Final Fantasy XVI, avait révélé que l’exclusivité PS5 du titre était devenue une réalité parce que Sony avait tout simplement fait la meilleure offre pour l’obtenir. Aujourd’hui, des documents ont été dévoilés à l’occasion de la bataille juridique entre Microsoft et la FTC pour l’acquisition d’Activision Blizzard.

Il s’agit d’une copie moins expurgée du jugement du juge Corley qui indique clairement que « Sony a souvent payé des studios third-party pour exclure Xbox ou retarder la sortie sur ses consoles ». En plus du RPG de Square Enix, Ghostwire Tokyo et Deathloop ont également été mentionnés. Ces deux jeux étaient bien des exclusivités PS5 avant que Microsoft ne rachète Bethesda sachant que Starfield aurait subit le même sort (le AAA est d’ailleurs mentionné dans ces mêmes documents) si les choses étaient restées telles quelles.

In her ruling Judge Corley mentioned Final Fantasy XVI and stated that as the trial was going on it released and skipped Xbox.

She also talked about how Deathloop and Ghostwire Tokyo skipped Xbox because Sony for PlayStation exclusivity.

