Conférence Xbox : Fable, Avowed, Star Wars, Hellblade 2, Starfield… Notre résumé complet en vidéo

Xbox devait frapper un grand coup avec son showcase de l’été, et la mission a été accomplie. Pendant plus d’une heure, sans compter son Starfield Direct, le constructeur a déroulé un tunnel d’annonces avec pas mal de surprises au programme, des nouvelles licences et des retours très attendus, que ce soit avec Fable, Avowed ou encore Star Wars Outlaws côté éditeurs tiers.

On fait le point en vidéo sur tout ce qu’il fallait retenir de la conférence la plus solide de cette année, avec le détail des différents jeux montrés et les informations les plus importantes résumées en quelques minutes.