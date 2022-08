Conférence Gamescom : Dead Island 2, Lies of P, Hogwarts, Dune… Le résumé en vidéo

La Gamescom est de retour en physique pour cette année et si notre équipe est partiellement sur place pour vous livrer de nombreuses impressions dans les prochains jours, l’actualité est quant à elle déjà bien chargée. Il faut dire que l’on a commencé avec la traditionnelle cérémonie d’ouverture, toujours animée par Geoff Keighley, où l’on a pu découvrir de nombreuses annonces et autres World Premiere.

Il faut avouer que cette conférence était bien remplie, avec pas mal de nouveautés et d’annonces de nouvelles licences. Certes, avec également beaucoup de vidéos en CGI, mais cela nous a tout de même permis de revoir Hogwarts Legacy ou encore Lies of P. Dead Island 2 a également fait son grand retour, tandis que l’on a eu des surprises, telles que Where Winds Meet ou encore Atlas Fallen. On vous résume tout en vidéo.