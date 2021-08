Concours Space Punks : 100 clés à gagner pour rejoindre l’accès anticipé

Pour fêter la relative récente sortie de Space Punks en accès anticipé sur l’Epic Games Store, on vous propose de remporter l’une des 100 clés mises à disposition. Chaque clé permet d’avoir un accès en avant-première au jeu et ainsi découvrir ce nouveau looter-shooter.

Comment gagner une clé Space Punks

Pour cela, c’est assez simple, il vous suffit simplement de suivre le formulaire plus bas (ou via ce lien) et de remplir une adresse mail et de la confirmer pour récupérer automatiquement une clé. Une fois que c’est fait, vous n’aurez plus qu’à vous connecter sur l’Epic Games Store et d’utiliser le code dans votre espace personnel, comme n’importe quelle autre clé de jeu. Attention, premier arrivé, premier servi !

Pour rappel, Space Punks est un looter shooter aux composantes RPG développé par Flying Wild Hog. Pour le moment uniquement en accès anticipé sur PC, il sortira en 2022 sur consoles également. Pour l’instant, il n’est accessible que via des packs fondateurs mais sera free-to-play lors de son lancement officiel.