Space Punks : Le shooter looter sera jouable en bêta ouverte fin avril

Pas très bavard depuis sa sortie en bêta fermée en juillet dernier, Space Punks continue pourtant son petit bonhomme de chemin. Après avoir écouté les retours de la communauté et des quelques joueurs et joueuses qui y jouent depuis l’année passée, le titre de Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3) s’apprête à passer une nouvelle étape dans son développement.

Ouverture des portes gratuitement

Si jamais le titre vous intrigue depuis son annonce, sachez qu’il passera en phase de bêta ouverte le 20 avril prochain, uniquement sur l’Epic Games Store. Le développeur polonais profite de cette occasion pour déployer une mise à jour majeure, appelée « The Cracked One », qui proposera une refonte importante des mécaniques de gameplay, tout en implantant du contenu endgame, notamment un mode sans fin estampillé The Crack.

Space Punks est prévu sur PC dans un premier temps et devrait arriver sur consoles ensuite, PlayStation 5 et Xbox Series en tête. Pour en savoir plus, découvrez notre aperçu vidéo publié lors de sa sortie en bêta fermée l’année passée.