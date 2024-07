Concord : Gameplay, Maps, scénario, bêta… Tout savoir sur le nouveau hero-shooter de PlayStation prévu pour cet été

Tombé il y a tout juste un an dans l’escarcelle de PlayStation, Firewalk Studio a dévoilé en détails son nouveau hero-shooter à la première personne, lors du State of Play en mai dernier, un an après son teasing. A quelques semaines de sa sortie prévue en simultané sur PlayStation 5 et PC le 23 août prochain, et alors qu’une phase de bêta se tiendra les week-end du 12 et du 18 juillet, voici absolument tout ce qu’il faut savoir sur Concord.

Freegunners, au rapport !

Concord, c’est avant tout une petite équipe de personnages complètement décalés, appelés les Freegunners, faisant partie de l’équipage du NorthStar. Ces marginaux officient en tant que mercenaires dans la galaxie Concord et sont recherchés pour leurs méfaits. Au nombre de 16 personnages jouables (dont 12 équipiers et 4 Freegunners libres), les tireurs d’élite vont s’affronter en équipe pour tenter de remporter le maximum de prime et ainsi pouvoir gagner en compétences, personnalisations cosmétiques et améliorations.

Mais que possède Concord qui le différencie vraiment des autres hero-shooters comme Overwatch 2 ou Valorant ? Eh bien, Firewalk Studios a tenté de répondre à ces interrogations en insistant sur le caractère narratif plus poussé que ses concurrents, un aspect en effet plutôt absent des autres hero-shooters. Pour cela, il faut savoir que nous pourrons suivre les aventures de nos personnages avec une nouvelle cinématique de 2 minutes chaque semaine. Ces cinématiques seront accompagnées d’un Guide Galactique regorgeant d’informations sur le lore du jeu, celui-ci permettant d’en apprendre davantage sur le contenu enrichi au fil du temps et des saisons du jeu.

Effectivement, l’équipage du Northstar s’agrandira dans le temps avec l’ajout de nouveaux Freegunners lors de mises à jour gratuites et régulières après le lancement du jeu, incluant au passage de nouvelles cartes, modes de jeu, cinématiques, et autres éléments cosmétiques.

Actuellement, les équipes de développement ont prévu de sortir 4 saisons par an, avec l’ajout de ces éléments gratuits, en plus de ceux disponibles dans une boutique qualifiée de « premium » car à utiliser avec de l’argent réel. Attention cependant, on parle ici uniquement d’éléments cosmétiques et non d’éléments qui pourront améliorer votre skill ou vos performances (encore heureux).

Dis moi ton pouvoir, je te dirai qui tu es

Et si l’on faisait à présent un petit tour de la panoplie de nos Freegunners ? Au lancement, Concord proposera 16 personnages dans une équipe très hétérogène et à l’humour décalé que l’on pourrait assimiler facilement à ce que l’on pouvait voir dans la saga de Marvel Les Gardiens de la galaxie. Parmi le roster de personnages, vous pourrez retrouver notamment :

Vale , visible principalement dans les trailers, avec son sniper et ses mines explosives.

, visible principalement dans les trailers, avec son Lennox, un humanoïde verdâtre à l’humour décapant et qui manie habillement ses revolvers interchangeables, mais aussi ses couteaux et sa capacité de recul rapide en arrière capable d’éviter des attaques de mêlée.

un humanoïde verdâtre à l’humour décapant et qui manie habillement ses revolvers interchangeables, mais aussi ses couteaux et sa capacité de recul rapide en arrière capable d’éviter des attaques de mêlée. Haymar, une orpheline à la langue bien pendue, experte dans le maniement de l’arbalète et des sauts en lévitation; elle est accompagnée d’un dash, de boules de feu et d’un flash aveuglant, parfait pour désorienter vos ennemis.

une orpheline à la langue bien pendue, experte dans le maniement de l’arbalète et des sauts en lévitation; elle est accompagnée d’un dash, de boules de feu et d’un flash aveuglant, parfait pour désorienter vos ennemis. Star Child , une montagne de muscles; ce colosse aux fusil et coups de poings dévastateurs est accompagné d’une sortie de baïonnette tandis que l’entièreté de sa peau peut se durcir comme de la pierre pour se protéger des projectiles ennemis.

, une montagne de muscles; ce colosse aux fusil et coups de poings dévastateurs est accompagné d’une sortie de baïonnette tandis que l’entièreté de sa peau peut se durcir comme de la pierre pour se protéger des projectiles ennemis. 1-OFF est, lui, un robot assez massif et pas très rapide qui utilise un jet d’air surpuissant capable d’attirer ou de rejeter des objets ou ennemis, mais aussi d’une cartouche explosive ou d’un vortex dévastateur.

est, lui, un robot assez massif et pas très rapide qui utilise un jet d’air surpuissant capable d’attirer ou de rejeter des objets ou ennemis, mais aussi d’une cartouche explosive ou d’un vortex dévastateur. Jabali est accompagné de sa mitrailleuse, d’un triple-saut et d’une capacité de soigneur.

est accompagné de sa mitrailleuse, d’un triple-saut et d’une capacité de soigneur. Stellos aura pour atout ses gros muscles.

aura pour atout ses gros muscles. Davirs sera quant à lui utile en soutien grâce à ses attaques chimiques.

sera quant à lui utile en soutien grâce à ses attaques chimiques. Roca aura à son avantage un lance-roquette agrémenté de plongeons offensifs.

aura à son avantage un lance-roquette agrémenté de plongeons offensifs. Teo sera lui plutôt de type équilibré avec des fusils et des grenades dans un style global assez vif assorti de glissades.

A noter que d’autres personnages, notamment liés à la capacité d’un dôme de protection par exemple seront présents mais seront à découvrir en détails dans le jeu manette en main. En bref, on découvre ici une panoplie diverse de personnages proposant chacun leurs compétences, leur style de combat et bien sûr, leur personnalité.

Mais concrètement ça se joue comment ?

Avant d’aller plus loin, il faut savoir que Concord est en développement depuis plus de 4 ans et qu’il a été créé par des vétérans de l’industrie vidéoludique venant de studios comme Bungie et Activision (le jeu est dirigé par Ryan Ellis, connu pour ses sept années chez Bungie en tant que directeur créatif de Destiny 2, ou encore directeur artistique technique sur le Destiny premier du nom).

Tout comme tout bon hero-shooter, Concord permettra affrontements intenses en PvP en 5 contre 5 (dans son mode de jeu classique) au coeur d’un univers original de science-fiction prenant place, nous l’avons dit, dans la galaxie Concord, composée à date de 6 planètes renfermant pas moins de 12 cartes. L’intérêt ici est de sélectionner un panel suffisamment large de personages pour répondre à toutes les situations et remporter la partie au sein d’une équipe soudée.

Certaines compétences des Freegunners iront donc sans ce sens privilégier les effets tactiques, en déployant par exemple un mur de feu ou en lançant un couteau explosif ou une bombe à déchets, tandis que d’autres pourront influer sur la partie de manière durable par exemple en ajoutant des murs fermant des accès ou en plaçant des pièges explosifs ou des spores pouvant augmenter votre vitesse.

Certaines de ces modifications pourront ainsi rester même après une élimination ou une réapparition pour une vraie rejouabilité et un aspect tactique assez poussé. Dans le reste de la boucle de jeu, le gameplay semble être ce qu’il y a de plus classique, avec tout de même un ensemble plutôt aérien avec la possibilité d’un double-saut quasi général chez nos compagnons, ainsi qu’un franchissement automatique des obstacles s’ils ne sont pas trop hauts.

Les matchs se veulent assez dynamiques puisqu’il vous sera possible de changer de héros entre chaque manche ou après chaque mort, comme en témoignent les premiers retours de nos confrères d’IGN par exemple, avec toutefois une limite : celle de ne pas posséder deux fois le même personnage dans une même équipe. Les développeurs apparentent cela à du « Crew Builder », un deck building mais avec votre équipage.

Notez toutefois que les développeurs n’ont pas encore été clairs sur la question du matchmaking, ni se celui-ci se fera en fonction de vos compétences et avancées dans le jeu ou non. Le classement des joueurs et joueuses dans l’ensemble semble vouloir être assez « ouvert » à tous et toutes, donc on peut s’attendre à une expérience loin des jeux compétitifs comme Valorant par exemple, du moins dans un premier temps.

Pour l’instant, il nous est cependant assez difficile d’aller plus en détails dans les spécificités du gameplay, n’ayant pas encore pu poser les mains sur cette première production de Firewalk Studio.

Phases de bêtas, Modes de jeu et Cartes

Afin de donner envie aux joueurs et joueuses de se lancer dans l’aventure Concord et a fortiori pour tester aussi la solidité des serveurs, les développeurs du jeu convient celles et ceux ayant précommandé le jeu d’abord, puis tout le monde ensuite, à des phases de bêtas se tenant au mois de juillet.

La bêta se déroulera en deux parties distinctes :

un accès anticipé du 12 au 14 juillet prochain sur PC et PS5 pour celles et ceux qui auront précommandé le titre

du 12 au 14 juillet prochain sur PC et PS5 pour celles et ceux qui auront précommandé le titre et une phase de bêta ouverte, qui aura lieu du 18 au 21 juillet. Durant cette période, nul besoin de code, vous pourrez participer sans restrictions.

Comme il s’agit d’un FPS à 5 contre 5, chaque précommande vous permet de recevoir un accès directement dans votre bibliothèque ainsi que 4 codes pour le week-end d’accès anticipé à la bêta ouverte, vous permettant d’inviter quatre amis pour faire équipe et affronter des équipages rivaux.

A noter que pour ces deux phases de bêta et pour le jeu final bien entendu, le cross-play sera activé de manière optionnelle, de quoi laisser les joueurs et joueuses s’affronter entre les deux plateformes. Durant ces bêtas, il sera possible d’abord accès aux 16 Freegunners du jeu qui seront disponibles au lancement ainsi qu’à plusieurs cartes prenant place sur des planètes différentes de la galaxie Concord :

Libronde , un avant-poste fortifié de la planète aride Glance , et sa large cour centrale où se livreront les combats les plus acharnés.

, un avant-poste fortifié de la planète aride , et sa large cour centrale où se livreront les combats les plus acharnés. Aléas aquatiques sur la planète Leviathan , qui est une sortie de planète océanique et tempétueuse, sur laquelle une anguille monstrueuse, appelée morack, a été capturée pour être mise en pièces sur une immense plateforme de pêche flottante. Les joueurs et joueuses s’affrontent sur la plateforme et dans la gueule grande ouverte de la morack, attachée sur le site central.

sur la planète , qui est une sortie de planète océanique et tempétueuse, sur laquelle une anguille monstrueuse, appelée morack, a été capturée pour être mise en pièces sur une immense plateforme de pêche flottante. Les joueurs et joueuses s’affrontent sur la plateforme et dans la gueule grande ouverte de la morack, attachée sur le site central. Chambre stellaire , elle, se trouve au sommet de la plus haute montagne de la planète Gloom. Ici se trouve un ancien observatoire aux couloirs étroits marqué en son centre par le cratère d’une météorite.

, elle, se trouve au sommet de la plus haute montagne de la planète Ici se trouve un ancien observatoire aux couloirs étroits marqué en son centre par le cratère d’une météorite. Risques électriques est située en dessous d’une immense voile qui capte l’électricité de la foudre qui s’abat sur la planète Leviathan, avec de nombreuses arènes uniques convergeant tous vers une large tour centrale.

A noter que ces 4 premières cartes seront dispo pour l’accès anticipé à la bêta tandis qu’une 5e carte fera son entrée pour la bêta ouverte à toutes et tous :

Mines osseuses est une carte sur laquelle le cadavre d’un immense vastodonte de la planète tropicale Akkar repose au centre d’une opération minière lucrative de la Guilde.

Comme précisé précédemment, d’autres cartes ont déjà été annoncées pour un total de 12 que devrait contenir le jeu au lancement avec par exemple le Palais du Sel de la planète Glance et les Ruines Robotiques présentes sur Gloom.

L’accès anticipé à la bêta donnera également accès à trois modes de jeux différents sur les 6 présents au lancement, à savoir :

Chasse aux trophées , un mode de jeu où chaque mort entraine une réapparition, et dans lequel le but est d’éliminer les rivaux et prendre leurs cartes de prime pour obtenir des points. La première équipe atteignant le score indiqué avant la fin du temps imparti gagne la partie.

, un mode de jeu où chaque mort entraine une réapparition, et dans lequel le but est d’éliminer les rivaux et prendre leurs cartes de prime pour obtenir des points. La première équipe atteignant le score indiqué avant la fin du temps imparti gagne la partie. Le mode Récupération, lui, ne possède pas de possibilité de réapparition et demandera de s’emparer du Coursier bleu, un système de transport de paquets robotisé, afin de le positionner sur l’une des zones à défendre pour gagner.

lui, ne possède pas de possibilité de réapparition et demandera de s’emparer du Coursier bleu, un système de transport de paquets robotisé, afin de le positionner sur l’une des zones à défendre pour gagner. Occupation sera, quant à lui, un mode de jeu à plusieurs manches et sans réapparition, dans lequel les équipes vont s’affronter en contrôlant une seule zone de capture au centre de la carte.

Et comme pour les cartes, un 4e mode sera rendu disponible pour la phase de bêta ouverte, il s’agit de :

Contrôle de zones, un mode de jeu avec réapparition, où les équipe s’affrontent pour capturer et contrôler divers points clés d’une carte. Il faudra contrôler au moins deux zones pour que l’équipe marque des points et obtenir le nombre maximal de points pour remporter la partie.

Un joli programme en perspective pour ces phases de bêtas qui sont clairement là pour commencer à fidéliser un public, chose très compliquée quand on lance ce genre de jeux.

Editions et date de sortie

Vous vous en doutez, Concord étant un jeu PlayStation jouable en multijoueur, celui-ci nécessite un compte PSN y compris sur PC (avec donc toutes les problématiques aperçues récemment avec Ghosts of Tsushima ou Helldivers II notamment), ainsi qu’un abonnement PS+ actif sur PlayStation 5, permettant un rendu stable et on l’espère qualitatif.

D’autant plus que le jeu devrait tourner en 4K-60 fps sur PlayStation 5, bien que cependant, nous n’ayons pas encore d’informations sur un mode 120 FPS sur les écrans compatibles. Sur PC, les configurations minimales et recommandées n’ont pas encore été rendues publiques.

Au rayon des options d’accessibilité, peu d’infirmation ont filtré hormis des adaptations de l’ATH ou du gameplay sans précision. On peut néanmoins penser aux choix de langues, qui seront présentes en bon nombre. En effet, les voix pourront être choisies en anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais brésilien, espagnol d’Amérique latine, japonais et coréen, tandis que pour les langues suivantes, seuls des sous-titres seront disponibles : portugais, polonais, russe, arabe, thaïlandais, chinois traditionnel, chinois simplifié.

Concord sera disponible dès le 23 août prochain sur PC via Steam et Epic Games Store et sur PlayStation 5 au prix de 40€ pour l’édition standard (en physique et en numérique) et 60€ pour l’édition Numérique Deluxe contenant des cosmétiques supplémentaires et un accès anticipé de 72h lors de la sortie du jeu. Une position tarifaire qui fait forcément parler, à l’heure où de nombreux jeux service demeurent free-to-play avec microtransactions.

Dans le détail, cette édition Deluxe Numérique vous permettra de mettre la main sur :

Le jeu complet

16 skins de personnage (pack cosmétique Freegunners du Northstar)

jusqu’à 72 heures d’accès anticipé

Le pack Monarque

On rappelle que pour toute précommande du jeu, vous obtiendrez également le pack cosmétique Monarque contenant le skin de Vale Sniper monarque du front, ainsi que le pack de skins d’armes Représailles funestes et un accès anticipé à la bêta pour vous et 4 de vos amis. L’édition Deluxe ne conférant donc au final qu’un accès anticipé pour la sortie finale du jeu et des skins supplémentaires.

En espérant que Concord ne nous fasse pas un pied de nez d’ici quelques mois/années en obligeant à repasser à la caisse obligatoirement une nouvelle fois. Et pour cause, le studio défend notamment ce choix d’accès payant en prônant le cross-play et le cross-progression ainsi que la livraison d’un jeu complet dès le lancement. Nous jugerons donc ceci sur pièce fin août.