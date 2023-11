Sony revoie ses plans sur les jeux service, seuls 6 d’entre eux sortiront à temps au lieu de 12

6 projets en attente

Sur les 12 jeux qui étaient prévus avant la fin de cette période donnée, Sony n’en garderait finalement que la moitié. On ne parlerait pas d’annulations ici mais plutôt de reports, même si la formulation de Hiroki Totoki nécessiterait quelques éclaircissements (propos rapportés par VGC) :

« Nous examinons cela… nous essayons autant que possible de garantir que ces jeux soient appréciés par les joueurs pendant longtemps. Sur les 12 titres, six titres seront publiés d’ici la fin de l’année fiscale 2025 – c’est notre plan actuel. Pour les six titres restants, nous examinons toujours cela. »

Le président de Sony rajoute que la stratégie à moyen-long terme du groupe n’a pas changé et que les jeux service restent un domaine important que l’entreprise veut pousser, en précisant que c’est la qualité du jeu qui doit compter avant tout. Les récentes perturbations autour du projet multijoueur The Last of Us et surtout le probable report de Marathon ne doivent pas être étrangers à ce changement de planning, étant donné que Bungie devait être le pilier de cette stratégie.

Sur les 6 jeux restants, on retrouverait donc ces deux derniers, mais aussi le jeu de London Studio ainsi que le jeu multijoueur Horizon. Concord devrait lui aussi sortir en 2024, tandis que Fairgame$ pourrait compléter le tableau. On imagine que les performances de ces 6 jeux vont avoir une influence sur la survie des 6 autres projets restants.