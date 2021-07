Company of Heroes 3 est annoncé par Sega et Relic Entertainment

Le temps a passé depuis le dernier épisode de Company of Heroes, et cela a permis à Relic Entertainment de bien réfléchir à un troisième opus pour la série, qui a justement été officialisé hier, et qui sera édité par Sega.

Un troisième épisode qui lance déjà sa pré-alpha

Ce nouvel opus nous replonge dans le contexte de la Seconde Guerre Mondiale lors de batailles moins connues, avec un point de vue plus centré sur ses différents personnages. Entre la Méditerranée et l’Afrique du Nord, il faudra encore user des meilleures tactiques pour espérer survivre.

Cet épisode embarque le moteur Essence Engine 5 et nous présente la Carte de Campagne Dynamique, qui permettra de diriger son armée sur tous les fronts, aussi bien terrestres qu’aériens, et même maritimes. Histoire de ne pas être dépassé par les événements pour prendre les meilleures décisions possibles, une pause tactique globale permettra de souffler un coup en arrêtant complétement les combats.

Ce Company of Heroes 3 sortira sur PC dès 2022, mais bonne nouvelle, il est déjà possible de s’essayer à la pré-alpha. Pour cela, il faut se rendre sur Steam pour avoir une chance d’accéder à cette session qui va durer jusqu’au 4 août à 4 heures du matin. Excité à l’idée que la communauté puisse faire un premier retour sur l’expérience, Justin Dowdeswell, General Manager de Relic Entertainment, déclare :

« Nous sommes impatients de voir les joueurs s’essayer à Company of Heroes 3 par le biais de cette pre-alpha, et de recueillir leurs précieux retours. Nous développons nos jeux en collaboration avec notre super communauté depuis des années maintenant et elle a toujours joué un rôle déterminant avec ses commentaires cohérents et significatifs à chaque étape du processus de développement. Nous sommes prêts à étendre notre programme de manière spectaculaire avec nos fans du monde entier grâce au programme CoH-Development, sur l’excellente plateforme communautaire Games2Gether, de nos amis d’Amplitude Studios. »

Il est aussi possible de trouver d’autres informations sur le site officiel du jeu.