Il est parfois un peu compliqué de s’y repérer dans les diverses monnaies de Marvel’s Avengers, mais il faut surtout faire attentions aux crédits et aux unités. Ces deux monnaies différentes servent essentiellement à l’achat de produits esthétiques. Les crédits servent à payer tout ce qui se trouve dans la boutique principale du jeu (accessible depuis le menu), tandis que les unités peuvent être dépensées sur l’Héliporteur dans un magasin spécifique. Voici comment en amasser au cours de votre partie, sans sortir votre carte bleue.

Faites progresser le rang des factions

En effectuant les tâches quotidiennes des deux factions présentes pour le moment en jeu, vous pourrez parfois obtenir des unités en récompense, en fonction des paliers que vous attendrez.

Si cette récompense ne concerne pas toujours des unités, on note que ces dernières arrivent par centaines une fois les bons paliers débloqués.

Cherchez les coffres argent et or

Dans la plupart des cas, chaque coffre ou presque vous offrira des unités. En mode Normal (Défi 2), lorsque vous trouverez des coffres argent et or, vous obtiendrez régulièrement 30 et 50 unités, ce qui n’est pas négligeable en comparaison des coffres en bronze.

Aventurez-vous donc dans les War Zones et les Abris pour avoir accès à une carte plus massive, qui recèle de ces coffres. Vous en trouverez souvent en suivant les points d’intérêt indiqués par Jarvis.

Augmentez le niveau de difficulté

Pour rester dans la même idée avec les coffres à dénicher un peu partout, il vous est possible d’augmenter la difficulté pour que la valeur des coffres soit revus à la hausse.

Vous pouvez alors augmenter le niveau de défi et vous balader à travers la map pour ouvrir les coffres, puis retourner au Quinjet pour ne pas à avoir à affronter les ennemis les plus dangereux de la mission. Attention tout de même, cela marche aussi dans l’autre sens. Si vous sélectionnez le Défi 1, la valeur des coffres diminuera.

Remplissez toutes les cartes de héros

Pour l’instant, le meilleur moyen d’obtenir des unités et des crédits est de remplir les différents objectifs journaliers et hebdomadaires de chaque personnage, afin de progresser dans sa carte de héros.

Ne dépensez surtout pas vos crédits pour aller plus vite. Cela serait évidemment contre-productif, car même si vous récupérerez un peu de crédits, vous serez perdant à la fin. Jouez quotidiennement et conservez précieusement vos crédits pour les dépenser seulement dans la boutique, ou conservez-les pour les futurs personnages.