Civilization VII : Voici les configurations PC pour savoir si votre machine pourra faire tourner ce nouvel épisode

Avec Civilization VII, Firaxis et 2K Games font l’effort d’offrir à la saga une sortie en simultané sur toutes les plateformes, même sur Nintendo Switch. Ne nous voilons pas la face pour autant, une grande partie de la communauté de la licence est plutôt attachée au monde du PC, et les détails de cette version sont donc très scrutés. Le studio nous offre aujourd’hui la possibilité de savoir en avance si notre machine pourra accueillir le jeu ou non en dévoilant les différentes configurations PC requises pour Civilization VII.