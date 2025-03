Civilization VII améliore son interface dans sa dernière mise à jour et actualiser sa feuille de route

Malgré un bon fond, Civilization VII n’a pas convaincu tout le monde au lancement à cause des nombreux problèmes techniques soulevés par la communauté du jeu. Firaxis s’est empressé de régler les détails les plus urgents, quitte à désactiver le crossplay entre le PC et les consoles, histoire de sauver en premier lieu sa version PC qui reste le plus gros marché du jeu. Le studio a publié hier sa première grande vraie mise à jour qui apporte beaucoup de correctifs, même si ce n’est là que le début d’un long chemin de croix pour cet épisode.