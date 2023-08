Citizen Sleeper 2 : Starward Vector confirmé sur Xbox et arrivera directement dans le Game Pass

Un RPG narratif digne des meilleurs

En 2022 était sorti un dénommé Citizen Sleeper, un RPG narratif qui nous fait incarner un dormeur, autrement dit un corps cybernétique dans lequel habite encore l’esprit d’un humain. Mélangeant forte composante scénaristique et composantes de jeu de plateau, vous devez échapper à vos détenteurs et tenter de décider de votre destin. Un pitch qui avait absolument séduit les joueurs et la presse, et qui faisait partie assez facilement de notre sélection des meilleurs jeux indépendants de cette même année.

C’est donc presque naturellement que les développeurs ont voulu réitérer l’expérience avec Citizen Sleeper 2 : Starward Vector, un titre dans la lignée de son prédécesseur qui va tenter de bonifier sa recette. Officialisé pendant la dernière présentation du PC Gaming Show, ce nouvel opus intègrera un vaisseau et un équipage que l’on devra gérer et d’autres joyeusetés. Et c’est pendant cette Gamescom 2023 qu’une bonne nouvelle est tombée.

Oui, le jeu arrivera bien sur consoles : Citizen Sleeper 2 : Starward Vector a bel et bien été confirmé sur Xbox Series et sera en plus, directement intégré dans le Game Pass dès le jour de sa sortie. On ne doutait pas trop qu’il arriverait sur consoles, comme ça a été le cas avec le premier volet (PlayStation et Switch). Reste à voir s’il arrivera aussi sur les autres plateformes. Par contre, si l’on vous conseille fortement de vous intéresser à la série pour ses nombreuses qualités, on rappelle que le titre est uniquement en anglais, ce qui est, de loin, une énorme déception pour les personnes qui un peu de mal avec la langue de Shakespeare (et qui passeraient assurément à côté de la saveur narrative du titre).