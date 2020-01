Chronicles of Crime : Une nouvelle extension 80’s !

Après vous avoir présenté Noir, la nouvelle extension de Chronicles of Crime est arrivée ! Nous allons maintenant vous transporter à une époque où l’Amérique était reine, où l’ensemble des œuvres culturelles actuelles se réfèrent, les années 80. Welcome to Redview est le nom de cette nouvelle extension dont nous nous sommes empressés de déballer !

Pour rappel, Chronicles of Crime est un jeu d’enquête utilisant à la fois du matériel physique ainsi qu’une application mobile permettant notamment d’explorer en VR les scènes de crimes.

Le contenu de Chronicles of Crime : Welcome to Redview

Au programme de cette extension, vous retrouverez :

4 nouveaux scénarios interconnectés prenant place dans l’univers spécifique à cette extension

15 plateaux lieux

6 plateaux personnages

4 dés

30 cartes personnages

10 cartes objet spécial

12 jetons énergie

L’originalité de cette extension, ce sont ces plateaux personnages, qui vont faire que chaque joueur se retrouve avec à la fois des jetons d’énergie, limitant le nombre d’actions, mais aussi les capacités de chacun. Comme nous incarnons des enfants/adolescents dans les années 80, les kids sont soumis à un couvre-feu. Ainsi, nos actions devront être calculées car il faudra être rentré pour 22h.

Mais a quoi servent les dés me direz-vous. Eh bien c’est simple, vous aurez dans Welcome to Redview des tests à effectuer. Pour cela, vous devrez bien entendu lancer un dé, s’ajoutant à la valeur correspondante à la compétence utilisée. Ajoutez à cela les enquêtes typiques, prenantes et addictives de Chronicles of Crime et vous avez un cocktail plutôt explosif !

Chronicles of Crime : Welcome to Redview est une nouvelle fois une belle petite réussite du côté du jeu d’enquête. Peut être un poil moins prenant que Noir à cause de sa thématique moins ancrée dans l’aspect enquête pure, le tout reste tout de même passionnant ! Un immanquable si vous êtes fans du jeu et une bonne extension pour les personnes en manque d’enquêtes.