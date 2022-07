Accueil » Actualités » Century: Age of Ashes : Le jeu de combat de dragons en arène est disponible dès aujourd’hui sur Xbox One

Surprise ! Disponible depuis fin 2021 sur PC via Steam et mars 2022 sur Xbox Series X|S, Century: Age of Ashes, le jeu de combat de dragons en arène free-to-play de Playwing qui a profité de la dernière édition de l’AG French Direct pour parler brièvement du contenu de sa saison 1, sort dès aujourd’hui sur Xbox One.

Rendez-vous le 19 juillet sur PS4 et PS5

En plus de partager cette information par l’intermédiaire d’un court trailer, les développeurs du studio bordelais ont enfin dévoilé la date de lancement des versions PlayStation 4 et PlayStation 5 de leur titre. A vos agendas, celles-ci débarqueront la semaine prochaine, soit le 19 juillet, sur les consoles de Sony. Autre bonne nouvelle, d’après Gematsu, le jeu devrait également arriver sur les plateformes mobiles à l’avenir.

Pour rappel, Century: Age of Ashes vous propose de participer à des affrontements PvP par l’intermédiaire de plusieurs modes de jeu (Carnage, Survie, Raid…). Quant à la saison 1, intitulée A Shadow Over Skeld, qui a été lancée fin juin dernier, elle ajoute notamment au contenu déjà existant la classe de personnage Maître-Orage, la carte Sanctuaire Valkürien ou encore un Dragon Pass comprenant plus de 70 récompenses diverses et variées.