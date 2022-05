Century: Age of Ashes : Une nouvelle map et la saison 1 s’annoncent en vidéo

Les dragons sont aussi de sortie sur notre AG French Direct, avec l’annonce pour le free-to-play Century: Age of Ashes d’une nouvelle map, et de sa saison 1 qui déboule prochainement.

Une nouvelle map en approche avec une saison 1

C’est en effet dans cette nouvelle vidéo que le studio bordelais Playwing nous annonce donc une nouvelle map pour le free-to-play Century: Age of Ashes. Comme vous pourrez le voir dans ce nouveau trailer, il s’agit du Sanctuaire Valkürien, qui promettra une fois de plus une aire de jeu aérienne des plus sympathiques.

Voilà qui aura de quoi contenter les joueurs qui avaient certainement fait le tour des autres maps auparavant. Notez également que le free-to-play se dotera très bientôt d’une saison 1, nommée A Shadow Over Skeld. Cette première saison déboulera en juin prochain sans plus de précisions, et nous n’en savons pas plus sur son futur contenu pour le moment.

Pour rappel, Century: Age of Ashes est disponible depuis décembre dernier sur PC, le 10 mars dernier sur Xbox Series, et une date se fait encore attendre pour les versions PS4 et PS5.