Accueil » Actualités » Century: Age of Ashes : Playwing repousse le lancement des versions PS4 et PS5 à la dernière minute

Mauvaise nouvelle pour les joueurs et les joueuses qui espéraient pouvoir profiter de Century: Age of Ashes sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Alors que le titre était censé arriver dès aujourd’hui sur les plateformes de Sony, Playwing a décidé de repousser son lancement à la dernière minute.

Une nouvelle date de sortie dans les prochains jours ?

Today, we’ve decided to push back the release date of Century: Age of Ashes on PS4 and PS5 to Summer 2022. More details here: pic.twitter.com/iGakoqyylr — Century: Age of Ashes (@PlayCentury) July 18, 2022

Comme expliqué par le studio bordelais sur Twitter, « obtenir la certification sur PlayStation – ce que nous appelons « devenir gold » – tout de suite après la sortie Xbox One et le début de la saison 1 est un défi de taille. Par conséquent, nous avons besoin d’un peu plus de temps pour nous assurer que nous respectons les normes de qualité standards nécessaires pour proposer le jeu sur ces deux plateformes. »

Les développeurs ajoutent ceci : « Nous savons que ne pas partager une date de sortie exacte peut soulever des inquiétudes mais, rassurez-vous, […] notre équipe travaille dur pour débugger les versions PlayStation 4 et PlayStation 5, tout en peaufinant la version Xbox One récemment publiée. »

Notez que, toujours selon Playwing, « ce n’est qu’une question de jours » avant de connaitre la nouvelle date de sortie du titre qui, malgré ce report, devrait bien débarquer cet été sur les consoles de Sony. Sachez que le studio a aussi annoncé travailler en parallèle sur les problèmes d’équilibrages et le futur contenu de la saison 1.

En attendant, rappelons que Century: Age of Ashes est déjà disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.