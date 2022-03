Dans Elden Ring, vous pourrez vous aider d’esprits à invoquer avec des Cendres, des parchemins bien utiles qui vont vous offrir une aide précieuse contre les boss et dans certains donjons. Parmi les cendres que l’on peut trouver, on va parler ici des Cendres de tête de citrouille démente. Ces dernières se trouvent dans les Catacombes de l’Arbre-Monde mineur en Caelid.

Où trouver les Cendres de tête de citrouille démente ?

Emplacement : Catacombes de l’Arbre-Monde mineur en Caelid

Rendez-vous au site de grâce Catacombes de l’Arbre-Monde mineur, à l’ouest de la Caelid. Continuez tout droit et prenez l’ascenseur pour vous rendre à l’étage inférieur. Passez l’ouverture qui s’offre à vous pour ensuite activer le levier qui se trouve au fond du couloir. Revenez sur vos pas pour retourner au site de l’ascenseur. Enclenchez la remontée de celui-ci mais ne restez pas sur la plateforme.

En effet, un étage inférieur caché existe et l’accès se trouve sous l’élévateur. Chutez alors à l’étage du dessous et continuez jusqu’à la salle de boss. Vous serez face à 2 boss Veilleurs sorcier de l’Arbre-Monde. Le combat peut être assez difficile selon votre niveau. Appelez un esprit pour vous prêter main-forte et concentrez vos attaques sur un premier boss pour le tomber plus rapidement et rendre l’affrontement bien plus simple par la suite. Ces deux créatures vaincues, vous obtiendrez les Cendres de tête de citrouille démente.

