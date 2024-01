CD Projekt Red devrait démarrer la production du prochain The Witcher dès cette année

Le chapitre Cyberpunk 2077 semble être définitivement tourné pour CD Projekt Red grâce à la sortie de Phantom Liberty. Le studio se tourne maintenant vers sa licence fétiche, The Witcher, avec un projet Polaris qui est devenu la priorité numéro 1. Ces derniers mois, on a pu voir l’équipe autour du projet se renforcer avec le basculement de centaines d’employés vers ce prochain jeu, et tout devrait encore s’accélérer en 2024 si l’on en croit le très sérieux Reuters.