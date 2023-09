The Witcher : CD Projekt s’apprête à basculer l’équipe de Phantom Liberty vers le prochain épisode, déjà 250 personnes sur le nouveau jeu

La sortie de l’extension Phantom Liberty se rapproche pour Cyberpunk 2077, et elle prend plus que jamais une forme de rédemption pour ce projet au lancement si décrié. Maintenant que le jeu est plus ou moins réparé, une page s’apprête à être tournée chez CD Projekt Red. Le studio polonais revient à ses premiers amours et à ses succès sûrs, la série The Witcher, avec le début d’une nouvelle trilogie ambitieuse. Et les forces en présence commencent vraiment à se rassembler autour de ce prochain projet, comme l’indique le studio.