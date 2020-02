Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection listés sur Switch

Depuis la sortie de la Switch en 2017, les portages sur la console de Nintendo sont nombreux. Parfois pas forcément utiles, parfois très attendus par les joueurs, il semblerait que deux licences assez majeures rejoignent prochainement la longue liste des titres qui ressortent sur la machine hybride avec Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection.

Une sortie prochainement ?

C’est l’organisme de classification coréen, l’équivalent du PEGI chez nous, qui vient de lister les deux titres sur Nintendo Switch. Bien que rien n’a encore été officialisé, l’apparition d’une fiche sur un tel système d’évaluation est souvent signe d’une annonce prochainement. Ce n’est donc qu’une poignée de jours ou de semaines avant d’en savoir plus.

Rappelons que Catherine: Full Body est une version améliorée et plus complète de Catherine avec du nouveau contenu, une nouvelle fille et des graphismes remis au goût du jour. Quant à XCOM 2 Collection, il s’agit de la version complète du jeu de stratégie avec ses différents DLC comme l’extension War of the Chosen.