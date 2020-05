Catherine Full Body ajoute des voix Persona sur Switch

Catherine Full Body sortira dans quelques semaines sur Switch et en plus, plus d’un nouveau petit trailer, on vient d’apprendre la présence de quelques sympathiques bonus pour les fans de la série Persona.

Pourtant c’est rare du contenu Persona dans Catherine

Catherine Full Body permet de changer la voix de Catherine lors de certaines phases. Une idée largement exploitée par Atlus pour multiplier les DLC. La version Switch aura donc également droit à des voix supplémentaires et quelqu’un a eu l’idée de thématiser le tout en rappelant des doubleuses bien connues de la série :

La voix Healing Flower sera assurée par Kana Hanasawa qui doublait déjà Marie dans Persona 4 Golden. Ici, elle sera plutôt chargée d’apaiser les joueurs avec sa voix douce.

La voix Saucy Kouhai sera celle d'Ayana Taketatsu, aussi connue pour Labrys dans les Persona 4 Arena. Elle devra évoquer quelqu'un peu plus jeune et plutôt moqueuse.

La voix Intelligent Beauty sera celle de Marina Inoue, dont nous ne referons pas le CV ici à part pour la protagoniste féminine de Persona 3 Portable que l'on retrouvait aussi dans Persona Q2. On nous promet une interprétation pleine de charme et d'intelligence.

Rien n’indique pour le moment si ce contenu arrivera également sur la version PlayStation 4 de Catherine Full Body. Encore de bonnes raisons de craquer pour la version améliorée de ce Puzzle Game qui sortira le 7 juillet sur Switch.