La Castlevania Advance Collection refait surface et devrait arriver sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Il y a quelques mois, un listing laissait supposer qu’une Castlevania Advance Collection était en cours de développement, et que celle-ci recensait les épisodes Circle of Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow, tous sortis sur Game Boy Advance. La rumeur prend aujourd’hui encore plus d’ampleur avec l’enregistrement de la compilation chez l’organisme de classification de Taiwan.

Un troisième listing apparaît

C’est une nouvelle fois Gematsu qui rapporte l’information, après que cette compilation soit apparue en Corée et en Australie. Cependant, cette nouvelle classification laisse entrevoir que cette Castlevania Advance Collection devrait arriver sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Avec ce listing, on se rapproche de plus en plus d’une officialisation du titre, plus de doutes possibles. Peut-être que le Tokyo Game Show sera l’endroit idéal pour lever le voile sur cette compilations des jeux GBA, qui sait.