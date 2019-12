Capcom sur un autre Resident Evil non annoncé ?

Décidément, Capcom semble miser beaucoup sur sa série Resident Evil. Après un épisode 6 très centré sur l’action et d’autres opus annexes qui n’ont pas marqué les esprits, le retour à l’ambiance horrifique avec Resident Evil 7 puis le très remarqué remake du 2, cela pousse l’éditeur à continuer son petit bout de chemin avec Resident Evil 3 Remake. Mais ce n’est pas tout puisque l’on apprend qu’un autre titre pourrait être en développement.

Est-ce qu’il s’agit de Resident Evil 8 ?

Dans le cadre de son programme Resident Evil Ambassadors, Capcom invite régulièrement une portion de joueurs à venir tester des titres en développement. C’est ce que l’on appelle des playtests et c’était le cas avec Project Resistance l’été dernier. Cette fois-ci, l’éditeur vient d’envoyer un mail à ces ambassadeurs pour venir tester « un jeu non annoncé ».

Bien sûr, cela fait réagir tout de suite la toile. Le fait qu’il s’agisse d’un projet encore non dévoilé écarte tout de suite le remake de Resident Evil 3 et laisse supposer qu’il peut très bien s’agir de Resident Evil 8. Après tout, le projet a déjà été évoqué plusieurs fois, et l’éditeur pourrait très bien préparer ce nouvel opus canonique pour une annonce l’année prochaine.

Reste que l’on peut aussi se retrouver avec un épisode moins ambitieux, un spin-off ou pourquoi pas, un titre issu d’une autre licence. Même si le programme d’ambassadeurs est destiné à la franchise Resident Evil, Capcom pourrait l’utiliser pour inviter les joueurs à tester d’autres licences, même si cela reste très peu probable

Certains fans espèrent tout de même qu’il s’agit ici du fameux huitième épisode, qui pourrait très bien se préparer pour la PS5 et la Xbox Series X. Bref, il faudra encore patienter un moment avant d’avoir le fin mot de l’histoire.