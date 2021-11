Call of Duty Vanguard : Captain America et Indiana Jones pourraient débarquer dans le jeu

Call of Duty Vanguard est à peine sorti que les leaks s’accumulent déjà autour des prochaines mises à jour et événements du jeu. Il y a peu, des dataminers rapportaient qu’un crossover avec le manga L’Attaque des Titans pourrait être en préparation, et aujourd’hui ce sont les noms de deux personnages qui apparaissent.

L’Amérique met ses héros en avant

Le datamaner ModenasHD indique avoir trouvé des mentions liées à Captain America ainsi qu’à Indiana Jones. Ces deux personnages seraient prévus pour apparaître dans un événement centré sur les héros américains, avec des objets in-game à découvrir dans le tweet de l’insider.

On attendra de voir si cette information se vérifie, mais il faut peut être s’attendre à ce que ces deux héros débarquent prochainement en jeu.

Call of Duty: Vanguard est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.