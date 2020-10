Call of Duty : Mobile lance une saison anniversaire pour fêter sa première année

Cela fait déjà pile un an que Call of Duty : Mobile a été lancé sur smartphones et tablettes, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a su trouver un large public sur ces supports malgré une licence longtemps confinée aux consoles et PC. Le titre fête donc cet anniversaire comme il se doit.

Une nouvelle saison et des évènements

Fruit d’une collaboration lucrative entre les chinois de Tencent et Activision, Call of Duty : Mobile se porte bien depuis maintenant un an. Ce titre en free to play vous laisse jouer au FPS mythique dans des conditions quasi-identiques par rapport à ce que l’on connait avec des contrôles via l’écran tactile ou à la manette. Visuellement très fidèle aux productions classiques, le soft est un succès incontestable qui a été téléchargé plus de 300 millions de fois.

Avec déjà un contenu colossal qui s’est étoffé au cours de l’année (27 modes multijoueur différents, 23 cartes multijoueur, un mode Battle Royale, 1400 variantes d’armes et 182 personnages jouables), il profite aujourd’hui d’une nouvelle saison qui apporte encore de nouvelles choses. Au cours de cette saison anniversaire, on peut s’attendre à :

Une nouvelle carte pour le mode Battle Royale : Alcatraz , inspirée du mode Blackout de Call of Duty : Black Ops 4

Un nouvel espace social : le club où les joueurs peuvent échanger en chatant et en jouant à des mini-jeux

où les joueurs peuvent échanger en chatant et en jouant à des mini-jeux De nouvelles cartes

De nouveaux objets

De nouveaux personnages

Des évènements saisonniers

Call of Duty : Mobile est disponible sur iOS et Android.