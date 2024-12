Calendrier des sorties jeux vidéo janvier 2025

La nouvelle année est (bientôt) là et emporte avec elle une année 2024 qui était déjà bien chargée. Et pourtant, 2025 s’annonce comme étant encore plus remplie. Si l’on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes, on en profite également pour faire le point sur les prochains rendez-vous à noter. Après vous avoir dressé les jeux de décembre, voici toutes les sorties jeux vidéo de janvier 2025 sur PC et consoles.

Les sorties à retenir en janvier 2025

Avant de vous dresser la liste habituelle de toutes les sorties, on vous propose une sélection en vidéo. L’occasion de revenir sur une vingtaine de rendez-vous qu’il ne faudra pas manquer, entre les nombreux remasters attendus, les versions PC de Final Fantasy VII Rebirth et Marvel’s Spider-Man 2 ou encore la sortie de Dynasty Warriors Origins qui veut redéfinir la licence.

Les jeux de janvier 2025

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de janvier 2025 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

2 janvier

6 janvier

7 janvier

Ys Memoire: The Oath in Felghana (PS5, Switch, PS4)

Sea Fantasy (PC)

9 janvier

10 janvier

Boti: Byteland Overclocked (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

14 janvier

Hyper Light Breaker (PC – accès anticipé)

Asfalia: Fear (PC)

15 janvier

Aloft (PC – accès anticipé)

16 janvier

17 janvier

21 janvier

Jotunnslayer: Hordes of Hel (PC – accès anticipé)

22 janvier

Ender Magnolia : Bloom in the Mist (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

23 janvier

24 janvier

27 janvier

28 janvier

29 janvier

Robots At Midnight (PC, Xbox Series)

30 janvier

31 janvier

