Cairn : Le jeu d’escalade viendra aussi s’aventurer sur PS5 en plus du PC

The Game Bakers ne cesse de nous surprendre en allant là où on ne l’attend pas forcément. Suite à un Furi bien énervé et à un Haven plus posé et narratif, le studio français s’attaque maintenant au monde de l’escalade avec un jeu plus contemplatif que jamais, qui ne s’adresse pas forcément qu’aux amoureux de la grimpette. Jusqu’ici, le titre n’avait montré que sa version PC, mais on apprend qu’il sera également disponible sur la dernière console de Sony.