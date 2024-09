Cairn : Inspirations, simulation d’alpinisme… On revient sur le jeu dans notre interview vidéo avec Emeric Thoa de The Game Bakers

Dans cette interview vidéo, on revient sur la création de Cairn ainsi que les influences qui se cachent derrière le projet. L’occasion de revenir aussi sur le rapport évident entre Cairn et Jusant, deux jeux français d’escalade qui font parler d’eux presque en même temps, ainsi que sur ce qui a motivé l’orientation du jeu vers un gameplay plus orienté simulation qu’arcade.

N’hésitez pas non plus à nous dire si vous appréciez ce format vidéo et si vous souhaitez en voir davantage sur notre chaîne et sur le site, en plus des formats écrits habituels. D’autres sont déjà en préparation et arrivent sous peu !