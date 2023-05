Bungie annonce le retour de Marathon, le shooter multijoueur arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series

Bungie revient à ses premiers amours

Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas la série Marathon, qui a débuté chez Bungie en 1994 et qui a connu trois épisodes en peu de temps, avant d’être mise de côté. Cette licence de FPS sauce science-fiction a quelque peu été oubliée pendant plus de deux décennies, mais le studio s’est mis en tête de lui donner un coup de jeune avec l’arrivée d’un nouvel épisode, qui s’est dévoilé avec ce trailer énigmatique.

Il s’agira donc d’un jeu PvP de type shooter, avec une orientation extraction. Tout ce que l’on sait pour le moment, ce que même s’il reprend le nom et l’esprit de la licence, il a pour but de créer une toute autre proposition afin d’attirer un nouveau public. Autrement dit, en dehors de quelques clins d’œil au sein de cet univers, les néophytes ne devraient pas être perdus.

Voici comment Christophe Barrett, réalisateur du titre, décrit ce Marathon :

« Notre philosophie de conception ici est de faire en sorte que les joueurs affectent l’histoire du monde à travers leurs choix et leurs actions. Cette approche nous permet également de façonner la direction narrative globale de l’expérience de jeu »

Ici, il n’y aura pas de campagne solo puisque l’expérience PvP sera la base de cet épisode, avec un monde qui va évoluer petit à petit. Une définition qui confirme donc que l’on est en face de l’un des nombreux jeux service de Sony à venir.

Aucune date de sortie, mais ce Marathon est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Eh oui, pas d’exclusivité PS5, ce qui n’a rien d’étonnant étant donné que lors du rachat du studio, Sony et Bungie avaient confirmé que des projets multiplateformes pourraient encore arriver. De plus, le jeu supportera la cross-save et le cross-play.