Bramble: The Mountain King se mettra en boîte pour sa sortie sur consoles

Chapeauté par le studio suédois Dimfrost, Bramble: The Mountain King est un jeu de plateforme cinématique en développement depuis quelques années. Relativement discret depuis son annonce, il a tout de même profité de quelques conférences pour se montrer, notamment pendant la période du Summer Game Fest. Alors qu’il est toujours prévu pour 2023, aujourd’hui une bonne nouvelle se profile : une version physique est bien prévue pour le jeu. Une confirmation pas toujours évidente pour les titres à petit budget, et qui fera donc plaisir aux collectionneurs de boîtes.

Une arrivée toujours prévue en 2023

Le studio suédois s’est ainsi rapproché de Merge Games, qui s’occupera de publier une version boîte. En France, c’est le distributeur Just for Games qui récupère la distribution, pour notre plus grand plaisir. Cette édition physique sera ainsi disponible sur consoles, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Seul le PC est mis de côté, ce qui n’étonnera pas les habitués de cette plateforme.

Malheureusement, il faudra se contenter de cette seule et uniquement information. Toujours pas plus d’informations quant à la date de sortie, qui semble toujours fixée à la première moitié de l’année 2023. On peut tout de même retenir que les précommandes ont été lancées dans la foulée chez la plupart des revendeurs habituels, et qu’il est possible de réserver son exemplaire dès maintenant au prix de 34.99€ :

Pour rappel, Bramble: The Mountain King est un titre qui nous fera suivre une aventure sombre inspirée du folklore scandinave. On y suivra Olle, un jeune homme qui va tenter de sauver sa sœur des mains d’un troll. L’histoire n’hésitera pas à apporter sa dose d’horreur, avec ses créatures monstrueuses et son ambiance mais aussi l’impression de petitesse de notre personnage principale. La sortie est prévue début 2023 sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Switch.