Tinykin obtient enfin une date de sortie, et c’est pour cet été

Si vous suivez avec assiduité nos AG French Direct, vous avez sans doute pu repérer un certain Tinykin. Le jeu d’aventure et de plateforme de Splashteam était présent lors de notre dernière conférence pour nous parler de sa musique et de sa direction sonore, et il s’est aujourd’hui montré en marge du Summer Game Fest, au Future Games Show, avec un nouveau trailer et surtout une date de sortie.

Le voyage miniature commence bientôt

L’équipe nous avait déjà indiqué son envie de sortir son jeu au cours de l’été, mais n’avait jusqu’ici donné aucune date. On en sait maintenant un peu plus, car Tinykin sortira le 30 août prochain.

Pour rappel, Tinykin nous présente l’aventure de Milo, rétréci à une taille d’insecte et perdu au sein d’une maison des années 90. Pour voyager à travers les pièces de cette maison, il pourra compter sur les Tinykin, des petites créatures qui pourront l’aider à avancer via plusieurs capacités. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.

Tinykin sera disponible sur sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. Rappelons que la démo du jeu est toujours disponible sur Steam, et qu’une démo arrivera sur les consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur Switch le 23 juin.