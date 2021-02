Borderlands 3 : Le DLC Director’s Cut sortira le 18 mars

L’acquisition par Embracer Group n’a pas empêché Gearbox de proposer un nouvel épisode du Borderlands Show pour tout nous dire sur l’avenir de Borderlands 3, mais pas que…

Appelez-moi le directeur

On commence par la seconde partie du Season Pass 2 de Borderlands 3 : le DLC Director’s Cut qui sortira donc le 18 mars. La porte scellée sur Pandore s’ouvrira enfin pour nous permettre d’affronter le boss de raid ultime : Hémovore l’Invincible. Il faudra bien se préparer avant d’aller voir cette Salgauss puisqu’une seule tentative coûtera 500 unités d’éridium à l’équipe (et non pas 500 par joueurs).

On aura aussi du contenu plus scénarisé grâce au podcast d’Ava. L’apprentie sirène mène l’enquête sur les mystères de l’univers et il faudra donc l’accompagner dans une nouvelle série de missions. Et le nom Director’s Cut sera justifié par l’ajout de bonus sur les coulisses tels que des documents de productions, des fichiers audios non-utilisés ou même un bêtisier.

Le Season Pass permet également d’obtenir de nouveaux skins pour les Chasseurs de l’Arche. Cette fois-ci, on découvre leurs apparences s’ils avaient rejoint les Calypso et étaient devenus des Descendants de l’Arche. Notons au passage le retour de l’évènement lié à la Saint-Valentin, la Saint Cœurs-Brisés du 11 au 25 février, ainsi que le nouveau code Shift pour obtenir trois clés dorées avant le 1er mars : WSCBB-BFCZZ-WX56Z-RJJBJ-S3WCW.

Un post-game à la carte

Mais Borderlands 3 prépare aussi son avenir plus lointain avec les Cartes de l’Arche qui sont une sorte de Pass de Combat. Un peu comme le mode Chaos, il est possible d’activer une Carte de l’Arche depuis son menu ECHO. Cela va activer trois défis journaliers ainsi qu’un défi hebdomadaire le tout pour gagner des éléments cosmétiques, de l’équipement et surtout beaucoup d’xp. Les défis sont choisis aléatoirement parmi une centaine de possibilités.

De ce que l’on comprend les trois cartes annoncées pour l’instant font partie du DLC Director’s Cut. La première sortira donc le 18 mars et aura pour thème les personnages de la série tombés au combat. Pour les deux autres, il faudra attendre la fin d’année 2021. Notez que si plusieurs cartes peuvent être disponibles en même temps, les joueuses et les joueurs ne peuvent en activer qu’une à la fois.

Rhys et Fiona reviennent (dans leur ancienne aventure)

Mais il n’y a pas eu que du Borderlands 3 lors de l’émission puisque Tales From the Borderlands a aussi été évoqué pour confirmer enfin les rumeurs et fuites. Le jeu épisodique revient bien à la vente sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store) dès le 17 février.

Rien de différent si ce n’est que cette fois-ci, on ne peut pas acheter les épisodes séparément. Gearbox nous prévient que le jeu est compatible avec la rétrocompatibilité et qu’il sera donc possible d’y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series de cette manière (et même d’importer ses sauvegardes de l’époque).

Randy Pitchford n’est donc pas près de lâcher sa série poule aux œufs d’or, surtout en cette période de préparation du film avec ses étonnantes annonces de casting.