TV OLED LG 55C15 : L’un des meilleurs téléviseurs 4K du moment a droit à une jolie promotion

Les soldes d’été ne sont pas encore là, mais il est déjà possible de mettre la main sur de bonnes affaires, notamment sur tout ce qui concerne les smartphones et les TV 4K. Dans ce dernier secteur, LG règne quelque peu en maître ces dernières années grâce à ses modèles OLED prisés par le public, qui guette la moindre promotions sur ces TV qui demandent tout de même un sacré budget. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui recherchent une TV OLED LG C15, puisque le modèle 55 pouces bénéficie aujourd’hui d’une remise très intéressante sur le site de Rakuten.

Où trouver la TV OLED LG 55C15 au meilleur prix ?

Le Summer Game Fest commence à nous dévoiler des titres qui profitent de plus en plus de la puissance des nouvelles consoles et de l’Unreal Engine 5, et histoire d’en profiter au maximum, une belle TV 4K OLED n’est jamais de trop.

Surtout quand il s’agit de la TV OLED LG C15, parfaitement équipée pour la next-gen avec son port HDMI 2.1 et son support de la VRR, récemment arrivé aussi sur la PlayStation 5. Bref, si vous recherchez l’une des meilleurs TV pour la PS5 ou la Xbox Series, celle-ci sera l’un des meilleurs choix.

Habituellement, on retrouve ce modèle au prix conseillé de 1 199 €, même si dans les faits, il est assez simple de se la procurer pour 100, voire 200 € de moins en guettant les bonnes promos. Rakuten en propose aujourd’hui une encore plus belle, puisque la TV OLED LG C15 55 pouces est ici affichée au prix de 959 € seulement. Si vous êtes membre du Club R, vous pouvez également bénéficier de 47,95 € offerts sur vos prochains achats, ce qui rend l’offre encore plus attractive.