Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté présente ses Boss

THQ Nordic et Purple Lamp Studios viennent de publier un nouveau trailer pour Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté, une courte vidéo présentant les différents Boss du jeu.

Des versions d’eux-mêmes gigantesques

Rappelons que le soft Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté (dont vous pouvez voir quelques trailers) va vous permettre une fois encore de batailler ardemment pour la survie de Bikini Bottom face au démoniaque Plankton qui mettra tout en oeuvre pour vous détruire.

Le trailer nous montre les Boss que vous allez devoir affronter durant votre périple. Il s’agit de gigantesques et diaboliques robots à l’effigie des héros, des versions d’eux-mêmes immenses dont le seul but est d’assouvir le souhait de Plankton : détruire Bikini Bottom et accessoirement Bob l’Eponge et ses ami(e)s.

Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté est prévu pour le 23 juin sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.