Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté va s’offrir une version mobile

Sorti il y a quelques mois sur consoles et PC, Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté, qui est un remaster/remake du jeu sorti en 2003, a connu un joli succès au point de dépasser le million d’exemplaires vendus en quelques semaines. Fort de ce résultat, le jeu s’en va maintenant conquérir de nouveaux territoires en débarquant sur mobiles.

Le même jeu sur mobiles

C’est Purple Lamp Studios et HandyGames qui s’occuperont respectivement de développer et de porter le jeu sur mobiles. Comme on peut le voir sur le trailer, il s’agit bien du même jeu, qui sera ici disponible dans sa version complète, sans microtransactions supplémentaires.

Cette version mobile sortira sur les plateformes Android et iOS dès le 21 janvier prochain, pour le prix de 8,99 dollars (on attend le prix officiel en euros). Vous pouvez déjà vous préinscrire pour télécharger le jeu sur le Play Store et visiter la page de l’App Store.